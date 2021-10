Magnumfotograaf Alec Soth: ‘Ik ben de prins van het toeval’

HELMOND - In Museum Helmond is vanaf 9 oktober werk te zien van Magnumfotograaf Alec Soth. De Amerikaan fotografeert graag de rafelranden van de maatschappij en doet dat op een poëtische manier. Een gesprek.

HIj heeft de jaarlijkse bijeenkomst met zijn Magnum-collega’s in Parijs net achter de rug en geniet nu, samen met zijn 18-jarige dochter, van een werkvakantie in de Loire-streek. Waar hij het prima naar zijn zin heeft, samenwerkend met een aantal collega’s aan speciale projecten. Na Frankrijk volgen Amsterdam en dan Helmond, maar: ‘dochterlief bepaalt het reisprogramma’, zegt Alec Soth (1969), grinnikend via een Zoom-verbinding.

Bescheiden en dichterlijk

Het wordt een overzichtstentoonstelling in Museum Helmond, met ruim tachtig fotowerken. Onder meer zijn inmiddels beroemde fotoserie uit 2004 ‘Sleeping by the Mississippi’ zal er te zien zijn. En de reeks ‘I Know How Furiously Your Heart is Beating’ van drie jaar terug. Het is niet de eerste keer dat hij exposeert in Nederland, de serie uit 2018 was vorig jaar te zien in Foam, in Amsterdam. Soth (spreek uit met een lange o), staat te boek als een bescheiden en bijna dichterlijke fotograaf die het liefst fotoboeken maakt met een breed palet aan onderwerpen, variërend van interieurs tot portretten.

Even terug naar Magnum, het fameuze fotoagentschap waarvan hij sinds 2008 vast lid is. Of dat lidmaatschap waarde heeft voor hem, was de vraag en hij bevestigt dat. Niet alleen krijgt Soth via Magnum opdrachten, maar belangrijker vindt hij de contacten die hij via Magnum krijgt: ,,Die zijn er meer en ook veel internationaler. Nu werk ik hier bijvoorbeeld samen met collega’s uit Rusland, Turkije en Georgië. Je weet, ik groeide op in Minnesota, in het midden van Amerika dus en ik heb nooit durven dromen dat ik zoveel mensen buiten Amerika zou leren kennen. Dat helpt mij verder, zoals tijdens deze werkperiode in Frankrijk.”

Quote Het is écht een familie. Je bent niet voor niets lid voor het leven Alec Soth

En ja, Magnum-collega’s helpen elkaar. De ochtend van het gesprek heeft Soth urenlang bijvoorbeeld de nabewerking gedaan van foto’s van een Spaanse collega. ,,En we doen elkaar ook pijn, zo hoort dat”, lacht Soth. ,,Het is écht een familie. Je bent niet voor niets lid voor het leven. En voor een introvert persoon als ik ben zijn die gesprekken heel waardevol. Ze doen me goed.”

Op de vraag welke jonge fotograaf we in zijn ogen zouden moeten volgen, roept hij eerst ‘Wauw…!’, denkt dan enkele seconden na, en noemt vervolgens de naam van de Belgische Bieke Depoorter, óók lid van Magnum. ,,Zij is nog relatief jong, 35, maar is een geweldige fotografe.”

Fotografie is toegankelijk

Hij heeft wat moeite met de vraag of hij zichzelf fotograaf noemt of kunstenaar. ,,Ik ben fotograaf, maar beweeg me in de kunstwereld, dus tja… Weet je, het aardige van fotografie is dat het laagdrempelig, toegankelijk is. Naar de tentoonstelling in Helmond gaan - hoop ik toch - een kunststudent, maar ook zijn oma. En beiden halen ze er wat uit. Dat is het mooie van fotografie.”

Hij heeft altijd landschapsfotograaf willen zijn, heeft dat ook een tijd geprobeerd, maar daar zat onvoldoende energie in, zo geeft Soth aan. ,,Die landschappen hadden mensen nodig om er energie in te stoppen.” Robert Adams (befaamd landschapsarchitect, red.) noemt hij een van zijn grote voorbeelden. ,,Weet je, misschien zit er wel niet genoeg energie in mijzelf om dergelijke foto’s te kunnen maken, ik weet het niet. Maar nu voelt het goed om vrij te zijn; om verschillende genres te kunnen doen. Ik wil landschappen maken, maar ook portretten en stillevens of wat dan ook.”

Quote Weet je, ik probeer er simpelweg te zíjn Alec Soth

Soth gooide enkele jaren terug het roer finaal om. Een jaar lang heeft hij zijn camera’s niet opgepakt, hij ging fanatiek mediteren en ging ‘geluk’ als leidraad hanteren. Is dat nu zijn doel, gelukkig zijn? Of speelt het maken van dé perfecte foto ook nog een rol? ,,Pfoe… Dat is een diepgaande vraag, waar ik het moeilijk mee heb… Ik denk eigenlijk: het is geen van beide. Het antwoord zóu moeten zijn: gelukkig zijn. Maar ik weet dat dat niet altijd opgaat. Net als dé foto maken, dat is op zich natuurlijk een belachelijk concept. Weet je, ik probeer er simpelweg te zíjn.” Na die periode van contemplatie is zijn werk lichter geworden, wat optimistischer ook. ,,Klopt: ze passen nu ook beter bij mij, zo voelt dat toch.”

Hij is dag in dag uit bezig met zijn werk, zegt ie. Voorbeeld? Hij maakte de dag voor dit gesprek een prachtige wandeling met zijn collega’s, ze gingen ergens in het gras liggen en zagen boven zich een fantastische lucht. Soth: ,,Het leek wel een schilderij van James Turrell (Amerikaans kunstenaar die zich vooral richt op licht, red.). En gedurende dertig seconden zat ik helemaal in die lucht. Maar vervolgens denk ik: ik moet een foto maken van mijn collega’s, liggend in het gras… Dan ben ik dus níet meer in dat moment, maar ben weer aan het werk. Zo gaat het altijd.”

Iets magisch

Toeval speelt een heel belangrijke rol in zijn werk: ,,Klopt als een bus. Een van mijn assistenten noemde mij eens ‘de prins van het toeval’.” Lacht. Dan: ,,Het fijne van werken is dat je zo een mogelijkheid schept om toeval toe te laten. Ik zeg niet dat die toevalligheden een grote betekenis hebben of dat God ergens een schaakstukje verplaatst, maar als ik werk, dan ga ik op die manier met de wereld om. Er zijn ‘tekens’ voor mij die mij aanzetten tot iets, of er zijn dingen die samenkomen waar ik iets mee moet. Als dat gebeurt, dan is het echt magisch; daar hou ik enorm van.”

Vanwaar die sterke voorkeur voor kleur, waarom maakt hij vrijwel nooit zwartwit-foto’s? ,,Interessant, dat heeft niemand me ooit gevraagd. Weet je, toen ik net begon met fotografie, was ik zeer geïnteresseerd in kleur; was ik zeer gecharmeerd van de fotografen uit de jaren zeventig. Maar toen had ik een baan die ik haatte, écht haatte: ik werkte toen in een donkere kamer, om zwartwit-foto’s te ontwikkelen en af te drukken. Ik heb toen wel foto’s van mezelf verwerkt, stiekem. Ik kon me ook geen kleurenfoto’s veroorloven trouwens. Ik denk dat het daardoor komt. Overigens ben ik wel een superfan van zwartwit-fotografie.” Even stil en dan: ,,Het is een beetje hetzelfde als met de landschapsfotografie: ik vind het mooi, maar het is niet mijn ‘thuis’.”

‘There is always something to find’, Alec Soth, foto’s. Museum Helmond, Frans Joseph van Thielpark. Open: dinsdag t/m zondag van 10-17 uur. Van 9 oktober tot 14 maart.

Volledig scherm Peter's houseboat, Winona, Minnesota, 2002 © Alec Soth / Magnum Photos © Alec Soth / Magnum Photos