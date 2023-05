Markt voor aardbevingsslachtoffers in Turkije, Hidayet Kara krijgt hulp van haar Eindhovense buren

Nieuwe bedreiging voor herbouw Eindhoven­se faunabrug na instorting: bouwer Fibercore failliet verklaard

EINDHOVEN - De herbouw van de faunabrug over het Beatrixkanaal in Eindhoven staat door het faillissement van aannemer Fibercore uit Rotterdam nog verder onder druk. De vrijwel nieuwe, innovatieve composieten brug stortte twee jaar geleden in.