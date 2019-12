Nieuwe voorzitter Jannie Visscher: ‘De SP is niet zoals de rest’

Het ene moment was ze nog wethouder in Eindhoven. Maar een verkiezingsnederlaag verder, in maart 2018, zat Jannie Visscher plotseling als raadslid in de gemeenteraadsbanken voor haar partij, de SP. Weer wat later, eind december vorig jaar, stond ze opeens nummer twee op de kieslijst van de SP voor de Europese verkiezingen. En terwijl ze er eigenlijk al een beetje op rekende dat ze naar Brussel zou gaan, leed de SP in mei van dit jaar opnieuw een pijnlijke nederlaag: beide zetels in het Europese parlement gingen verloren.