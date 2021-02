Politiemol over eis dat hij 67 mille moet terugbetalen: ‘Ik word daar geen beter mens van’

Ahrend is klaar met de dossier­kast: kantoorin­rich­ter stopt ook metaalwerk in Sint-Oedenrode

4 februari SINT-OEDENRODE - De dossierkast van kantoor is in de cloud terechtgekomen, zei topman Eugène Sterken van kantoorinrichter Ahrend al in 2018. Ahrend gaat nu helemaal stoppen met de productie van kasten. De ingreep is onderdeel van een reorganisatie die zo'n 100 banen zal kosten. Over het sociaal plan voor de medewerkers ruziet het bedrijf met hoofdkantoor en fabriek in Sint-Oedenrode met vakbond FNV.