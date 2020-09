ProRail: forse investering in spoor rond Eindhoven nodig om flessenhals te voorkomen

Bert Tip beschrijft in nieuwe boek indu­striële voetafdruk van Philips in Nederland

10:04 Ooit geweten dat Philips een mosselpellerij had in Zeeland? Of dat Helmondse medewerksters hun fabriek bezetten omdat ze niet naar Eindhoven wilden? Het valt allemaal te lezen in het nieuwe boek 'Philips in Nederland' van Philipsman Bert Tip. Zelf noemt hij het een bladerboek. Met veel historische foto's uit het archief van de 'cumpany' en interviews met oud-topmannen. Oud-Philipsgedienden kunnen herinneringen ophalen, nieuwe generaties - ook expats want het boek is tweetalig - kennismaken met het verleden.