Reeks tegenvallers tijdens veldslag met relschoppers in Eindhoven: waterkanon kapot, plein te glad en camera’s vernield

Roger Schmidt had van PSV nog wel wat meer willen zien: ‘Druk gezet vanaf het middenveld’

6 februari Van Roger Schmidt had PSV zaterdag wel iets meer mogen brengen in het laatste half uur van het thuisduel met FC Twente. Toch had de trainer na de 3-0 zege een heel goed humeur, vlak voordat Eindhoven voor in ieder geval een week verandert in een vrieskist. ,,De details die we wilden veranderen, zag ik op het veld terug.”