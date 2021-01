Sportpas, evenementen en genoeg ruimte in de stad om Eindhoven in beweging te krijgen

EINDHOVEN - Inwoners van Eindhoven moeten (nog) meer gaan bewegen. En wat de gemeente daarvoor wil gaan doen, is woensdag bekendgemaakt. Zo krijgt elke Eindhovenaar een ‘sportpas’, blijft er tussen de hoogbouw in het centrum ruimte over om te sporten en gaat de gemeente geld sparen om topsportevenementen te organiseren.

De Eindhovenaar beweegt relatief veel. Meer dan de helft van de inwoners beweegt voldoende en dat percentage stijgt. Maar in sommige buurten zoals bijvoorbeeld Kronehoef blijven de bewoners achter. ,,Onze uitdaging is om mensen die op dit moment niet sporten en onvoldoende bewegen, blijvend in beweging te krijgen’’, staat in het plan van de gemeente.

Blik op de toekomst

Wethouder Stijn Steenbakkers zegt in een toelichting dat de aandacht in de afgelopen jaren ging naar (voetbal)clubs in de problemen en bijvoorbeeld de voortslepende discussie over nieuwbouw voor zwembad de Tongelreep. Volgens hem is het nu tijd om ambities te bepalen en de blik op de toekomst te richten.

Zijn plan staat boordevol specifieke doelen en ideeën om die te bereiken. Het percentage inwoners dat voldoende beweegt moet de komende vijf jaar met 5 procentpunt omhoog en voor middelbare scholieren en 65-plussers is 7,5 procentpunt zelfs het doel. Vijf buurten die een inhaalslag moeten maken krijgen extra aandacht.

In 2025 is 70 procent van de Eindhovense kinderen lid van een sportclub (in 2019 was dat 67 procent). Op de basisschool krijgen ze gymles van een vakleerkracht en leerlingen halen allemaal hun zwemdiploma.

Passend aanbod via sportpas

Een manier om de doelen te bereiken is de al eerder aangekondigde ‘sportpas’ die zwemabonnementhouders dit jaar al ontvangen en vanaf volgend jaar zal worden verspreid onder alle inwoners. Gebruikers kunnen hun persoonlijke voorkeuren op het platform bekendmaken en krijgen dan een passend aanbod om te gaan sporten en bewegen.

Sportverenigingen (die door corona) in de problemen komen kunnen rekenen op hulp maar de gemeente wil ook steun bieden aan clubs die de zaakjes uitstekend op orde hebben en nog een extra stapje willen zetten. De gemeente is bijvoorbeeld bereid om garant te staan voor vitale sportverenigingen als ze willen investeren in hun accommodatie.

Ruimte in de stad

Met een speciale norm die bijvoorbeeld Amsterdam ook al heeft wil de gemeente garanderen dat er in de stad ruimte blijft om te kunnen bewegen als er nog meer hoogbouw komt en veel meer mensen wonen. Dit jaar nog wil de gemeente ook gaan experimenteren met pop-up sportfaciliteiten in de stad of in de wijk.

Met de organisatie van grote topsportevenementen moeten bewoners geïnspireerd en gemotiveerd raken om te sporten. De gemeente gaat daarom geld opzij leggen om in te zetten als kansen zich aandienen. Eindhoven richt zich daarbij op voetbal, zwemmen, hockey en urban sports. De aangekondigde finale van de Champions League voor vrouwen in 2023 in het Philips Stadion is zo’n voorbeeld.