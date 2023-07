Thom uit Drenthe wordt elke ochtend wakker met het clublied van PSV: ‘Geweldig dat grote stadion’

indebuurt.nl Jullie leukste Instagram­fo­to's van de Kasteel­tuin­con­cer­ten in Helmond

De vrijdagavonden in juli en augustus staan in Helmond in het teken van de Kasteeltuinconcerten! Iedere week geniet je van verschillende (cover)bands op twee podia. En dat ziet er, als we jullie foto’s zo zien, behoorlijk gezellig uit.