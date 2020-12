Tussen hoop en vrees: nieuw leven voor autofabriek VDL Nedcar wordt volgens kenners een hele toer

Groen zijn is zo gemakke­lijk nog niet, lof en kritiek voor klimaat­plan Eindhoven

10 december EINDHOVEN - Het is evenveel CO2 als dat er geproduceerd wordt door elfduizend Boeings die tussen Amsterdam en Londen vliegen. Of net zoveel als ruim 52.000 huishoudens per jaar produceren. 250.000 ton CO2, dat moet er in Eindhoven minder de lucht in gaan tot 2025.