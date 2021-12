VDL zet Willem en Wim in om bezwaar tegen boskap voor uitbreiding VDL Nedcar van tafel te krijgen

Jaarover­zicht PSV in 2021: Alles en niks lagen zelden zo dicht bij elkaar

Bij PSV mag nooit een cultuur ontstaan waarin een beetje spelen om plek drie of vier de norm wordt. Met die woorden zette Robert van der Wallen, de voorzitter van de raad van commissarissen, in april van dit jaar nog eens duidelijk neer waar PSV voor wil staan. Spelen om prijzen is de enige maatstaf en daarom moet 2021 voor PSV een belangrijk overgangsjaar zijn geweest, met een mooie oprisping in de zomer. Een jaaroverzicht van PSV via de twaalf kalendermaanden.

30 december