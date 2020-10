Vrees aantal polishouders Yarden: alsnog overname Dela na korting op polissen

update Rechter fluit Yarden terug om poliswijzi­ging 390.000 klanten

12 september Yarden had niet zomaar eenzijdig de polisvoorwaarden van 390.000 klanten mogen wijzigen. De uitvaartverzekeraar moet de wijziging voor negentien klanten voorlopig terugdraaien. Zo heeft de rechter beslist in een kort geding dat negentien verzekerden hadden aangespannen. ,,Dit is een overwinning voor deze mensen", zegt hun advocaat Mark Harten.