Vrienden winnen 1,3 miljoen bij Holland Casino Eindhoven en delen de buit, maar óók met de fiscus

Filmpje 'Keiglad in Eindhoven' te zien in Zomergas­ten

EINDHOVEN - Het hilarische filmpje ‘Keiglad in Eindhoven’ was zondagavond te zien in het tv-programma Zomergasten. Elke winter gaat het filmpje, waarop een massale glijpartij van auto’s op een spekgladde weg in Eindhoven te zien is, viral op social media. Dit keer dus hartje zomer.