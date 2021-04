Wat komen de koning, koningin en de prinsesjes dinsdag allemaal doen in Eindhoven? Er ligt een strak draaiboek klaar

Zes jaar cel voor Paul G., toch valt er een last van de schouders van de ex-schoonzoon van Klaas Otto

23 april HECHTEL-EKSEL/BREDA – De 36-jarige Paul G. uit Bergen op Zoom heeft donderdag van de rechtbank in Breda zes jaar cel gekregen. Hij leidde een criminele organisatie, was bezig met een drugslab in Rilland, had drie kilo hasj en maakte zich schuldig aan het witwassen van onder meer geld, auto’s en horloges. En toch viel donderdag een last van de schouders van de voormalige schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto. Betrokkenheid bij een drugslab in België, waar mannen uit Valkenswaard en Eindhoven om het leven kwamen, achtte de rechter niet bewezen.