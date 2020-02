Weinig mondkapjes op Eindhoven Airport; ‘In Napels draagt bijna iedereen zo'n ding’

Jonathan uit Utrecht heeft zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Met een mondkapje op staat hij op Eindhoven Airport zijn vrouw op te wachten, die vanmiddag terugkeert uit Milaan. In Noord-Italië is het aantal corona-besmettingen de afgelopen dagen schrikbarend opgelopen en is een tiental dorpen van de buitenwereld afgesloten. ,,Wij gaan twee weken op eigen initiatief én in ons eigen huis in quarantaine", zegt Jonathan beslist. ,,We komen wel af en toe buiten -in een kleine cirkel rond ons huis- maar zorgen ervoor dat we met niemand in contact komen.”