Wil je opgeleid worden voor een baan die nog niet bestaat? Deze investeerders steken er geld in

INTERVIEW Joey Veerman ziet het vernieuwde PSV weer volop meestrij­den om de titel: ‘Dat is een aardige beer zeg’

Joey Veerman denkt komend seizoen als linkshalf met PSV een stap vooruit te kunnen zetten. Het is voor hem nu nog even doorbijten, omdat het voor PSV pas over ruim drie weken om het echie gaat.

