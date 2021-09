Brabant Bokaal voor Waalrese Liesbeth Schreuder

Kunsthistorica Schreuder krijgt de prijs voor haar jarenlange inzet voor de beeldende kunst in Eindhoven en omgeving. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in het Academisch Genootschap in Eindhoven en is voorzitter van de AG Kunstprijs die om de drie jaar wordt toegekend aan jong talent uit de regio. Verder ondersteunt zij met raad en daad talloze kunstenaars uit Zuidoost-Brabant.