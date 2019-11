Brabant kent vijf miljardairs en heel veel miljonairs: dit zijn de rijksten uit de regio

Update Voorstan­ders vrezen het einde van Zwarte Piet in Eindhoven

17:25 EINDHOVEN - ,,Dit is het einde van de traditionele Zwarte Piet.” ,,Zwarte Piet wordt in de ban gedaan.” Dat zijn de eerste reacties op het besluit van het intochtcomité en burgemeester John Jorritsma van Eindhoven om in twee stappen over te gaan naar ‘de lijn van tv’. Maar de stichting die de intocht organiseert houdt nog een slag om de arm. ,,Na 16 november bespreken we wat wij of iemand anders volgend jaar gaat doen. Er zijn meer mogelijkheden dan de witte pieten met een paar roetvegen.”