Brabant Koor viert 40-jarig bestaan: ‘Met 80 tot 100 man zingen is heerlijk!’

,,Jawel, het ‘Te Deum’ van Bruckner. Dat zou ik graag eens zingen.” De wens komt uit de mond van tenor Huub Timmermans, zanger van het eerste uur bij het veertigjarige Brabant Koor. Verder heeft hij geen klagen, want er kwamen veel, heel veel bijzondere koorwerken langs. ,,Eerste werk dat we zongen was ‘Missa Solemnis’ van Beethoven. We werden meteen in het diepe gegooid!”