Brabant steunt busvervoer met enkele miljoenen extra

Hugo de Jonge wimpelde KBO en FNV af na ‘onderonsje’ met Eindhoven­se wethouders over huishoud­hulp

9:10 EINDHOVEN - De sussende reactie waarmee minister Hugo de Jonge in 2019 een noodkreet van KBO en FNV afwimpelde over de huishoudhulp in Eindhoven, was tot in detail afgestemd met de gemeente. Het antwoord van de minister op vragen van de ouderenorganisatie en vakbond werd zelfs pas verstuurd nadat de Eindhovense zorgwethouder Renate Richters (GroenLinks) akkoord was met de strekking.