Brabant stuurde te veel aan op herindelingen: ‘provincie riep argwaan op bij gemeenten’

Ajax - PSV voorspel­len? ‘Goede combinatie van ratio en psycholo­gie blijft de beste methode’

6:35 Velen die in het verleden voor Ajax of PSV speelden, komen deze week wel ergens voorbij in de voorbeschouwingen op de topper van zondag. Wie gaat winnen en wie wordt kampioen? Zowat alles komt in de voorspellingen aan bod. De kwaliteit, vorm en fitheid van de ploegen, de opstellingen, het niveau van de tegenstanders in het resterende programma, de vorige ontmoetingen en nog veel meer.