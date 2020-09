Brabant telt drie jaar lang fietsers, ook op paden langs provinciale wegen

EINDHOVEN - Het fietsgebruik in Brabant zit aardig in de lift. Maar het kan altijd nóg beter. Structurele tellingen op het fietspadennetwerk moeten zorgen voor een beter inzicht in het gebruik van de provinciale paden.

Aan de hand van de tellingen kan dan bekeken worden waar eventuele verbeteringen nodig of wenselijk zijn. De provincie heeft ingenieursadviesbureau Sweco de opdracht gegeven om drie jaar lang, 24 uur per dag, zeven dagen in de week aantallen fietsers in Brabant in kaart te brengen. Sweco doet dat aan de hand van vaste telpunten op 79 plekken in de provincie. De meeste zijn al geïnstalleerd. Bovendien wordt op zo'n negentig verschillende locaties ook nog periodiek geteld, gedurende twee weken. Sweco begint met de registraties op 1 oktober.

Seizoenen

Geteld wordt er al jaren, zegt projectleider Nathan Hooghof van de provincie. Nieuw in het onderzoek zijn de fietspaden langs alle provinciale wegen. Tot op heden vielen die buiten de registraties. Incidenteel werd hier wel geteld, als er bijvoorbeeld groot onderhoud werd gepleegd of bij een herinrichting. ,,De teldata geven ook inzicht in de verschillen in de diverse seizoenen. Wat zijn de invloeden van het weer op het fietsgebruik", zegt Hooghof.

De tellingen worden uitgevoerd met behulp van traditionele telslangen op het wegdek. ,,De apparatuur is iets gevoeliger dan die voor autoverkeer wordt gebruikt; fietsen zijn immers een stuk lichter dan auto's", vertelt Emiel Meijers van Sweco. Het bedrijf werkt samen met Metrocount, dat de telpunten heeft geïnstalleerd. De data komen rechtstreeks op de servers van Sweco binnen. Deze sluist ze vervolgens door naar de provincie én naar de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, dat al jaren het gebruik van wegen in Nederland in kaart brengt.

Snelheden

Ook de snelheden op de Brabantse fietspaden worden volgens Meijers door de telpunten geregistreerd, zodat tegelijkertijd inzicht ontstaat in het aantal e-bikes en scooters dat van een bepaalde fietsroute gebruikmaakt. Op basis van de uitslagen kan de provincie vaststellen of ze ‘op de goede weg zit’ of besluiten haar beleid bij te stellen en bepaalde routes te verbeteren. Hooghof: ,,Waardoor nóg meer mensen worden gestimuleerd om te gaan fietsen.”