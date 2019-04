Brabant Water: filters voor drinkwater zijn overbodig

‘Het kraanwater in heel Nederland is veilig en de kwaliteit wordt continu gecontroleerd’, laat het drinkwaterbedrijf desgevraagd weten. Extra filters zijn dan ook 'niet noodzakelijk', aldus Brabant Water. In een mail van het Nederlandse Drinkwater Instituut (NDWI), een bedrijf uit Vught, worden gratis ‘kraanwaterzuiveraars’ aangeboden. Voor het apparaat worden alleen de verzendkosten à 7,95 euro in rekening gebracht. Daarna is maandelijks een nieuw filter nodig, à 19,95 euro.