Brabant wil geen kerncentrale in de provincie

DEN BOSCH - Voorstel om de komst van een kerncentrale in Brabant bij voorbaat af te wijzen haalt meerderheid in Provinciale Staten.

Mocht Nederland daadwerkelijk plannen gaan ontwikkelen om nieuwe kerncentrales te bouwen, dan zijn die in Brabant in elk geval niet welkom. Een meerderheid in Provinciale Staten schaarde zich vrijdagavond laat achter een motie van D66. Daarin spreekt de Brabantse volksvertegenwoordiging uit ‘geen kerncentrales in Brabant te willen'. En daarom verzoeken de fracties het provinciebestuur ‘de bouw van kerncentrales in Brabant niet toe te staan'.

De laatste weken staat kernenergie op initiatief van de VVD landelijk weer volop in de belangstelling. De partij ziet het als een oplossing om snel op schonere energie over te gaan en zo de klimaatdoelstellingen te halen. De Haagse coalitiepartners D66 en ChristenUnie zijn echter fel gekant tegen de bouw van kerncentrales. Voor het uiterst gevaarlijke radioactief afval is er immers nog altijd geen sluitende oplossing.

Dat was voor D66-statenlid Arend Meijer reden om in Brabant alvast een vuist te maken tegen de landelijke VVD-wens. ,,Er kan niet worden gegarandeerd dat kernenergie geen negatieve gevolgen kan hebben voor toekomstige generaties", concludeerde hij bij het indienen van het voorstel. Ook plaatste Meijer vraagtekens bij de bijdrage die kerncentrales leveren aan de omslag van fossiele brandstoffen naar andere energiebronnen. ,,De bouw van een kerncentrale gaat miljarden kosten en kan tien tot vijftien jaar duren.” En die tijd is er niet, aldus Meijer. ,,Zon- en windenergie wordt intussen alleen maar goedkoper.”