Brabantia-topman en Agio-familie winnen EY-award

Van Elderen kreeg de award voor 'Entrepreneur of the year'. ,,Tijn van Elderen is een ondernemer die onvermoeibaar en op geheel eigen wijze leiding geeft aan zijn bedrijf. Een echte aanjager die het voor elkaar heeft gekregen om durf en verrassing te brengen binnen een van oudsher solide familiebedrijf, zonder de traditionele waarden te verloochenen", oordeelde de jury. ,,Bovendien is hij een ondernemer die laat zien dat goede resultaten hand in hand kunnen gaan met een groen beleid, zodat zijn bedrijf niet meer alleen een groots verleden heeft, maar ook een positieve impact op toekomstige generaties."

De Familie Business Legacy Award ging naar de familie Wintermans die sigarenfabriek Agio in Duizel heeft grootgemaakt en vervolgens andere bedrijven ontwikkelde. De familie is ook eigenaar van ATD Machinery, dat wereldmarktleider is op het gebied van machines voor de sigarenindustrie. In 2013 stapte de familie in high tech toeleverancier NTS Group in Eindhoven. Later volgde een deelname in Phenom World, een leverancier van elektronenmicroscopen en beeldanalysesystemen voor de micro- en nanowereld.