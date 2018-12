Brabants slachtoffer loverboy roept mannen ter verantwoording: ‘Ook als een prostituee ‘nee’ zegt, moet je stoppen’

Volledig scherm De Brabantse ‘Sandra’, hier onherkenbaar op de foto, was slachtoffer van een loverboy. © Beeld Werkt

Haar bril gaat even af en om haar hoofd wikkelt ze een beige sjaal. Het moet voorkomen dat iemand haar later op de camerabeelden herkent. Hoe zullen we haar noemen? Sandra, klinkt haar wel goed. De voorzichtigheid zegt alles over hoe diep de angst zit. Nadat ze zich twee jaar geleden wist los te rukken uit de greep van een loverboy, voelt ze zich nog altijd niet veilig. ,,Ik ben al meerdere keren van telefoonnummer gewisseld, omdat hij het wist te achterhalen.”

Tegelijkertijd is er het besef dat ze hem een keer tegen het lijf kan lopen. Gewoon in de stad. Het beangstigt de Brabantse: ,,Ik heb geen idee hoe ik reageer als ik hem zie. Hij is de man die me naar beneden heeft gehaald. Ik kan nu gemakkelijk roepen dat ik boos word als ik hem voor het eerst weer zie, maar misschien bevries ik wel.”

Pijlen gericht op hoerenlopers

Toch doet ze haar verhaal. Om aandacht te vragen voor tieners die worden gedwongen tot prostitutie. Het is precies wat WATCH, meldpunt voor seksuele uitbuiting, vanavond ook gaat doen bij de presentatie van haar nieuwe campagne in Eindhoven. Wat die precies inhoudt, geeft de instantie nog niet prijs. Wel is duidelijk dat de pijlen gericht worden op de klanten, de mannen die betalen voor seks. Zij mogen niet langer wegkijken als ze ontdekken dat de prostituee met wie ze op het punt staan seks te hebben, minderjarig is. Of wordt gedwongen. Sandra weet daar alles van.

Het verhaal van de Brabantse past in dat van de klassieke loverboy. Sandra is in haar jeugd jarenlang gepest, terwijl thuis de problemen zich opstapelen. Als ze door een vriendin wordt voorgesteld aan een jongen, valt ze al snel voor zijn charmes. ,,Hij zei lieve dingen tegen me, dat ik knap was. Ik kreeg van hem de aandacht die ik thuis miste. We werden verliefd op elkaar, ik tenminste wel op hem…”

Of Sandra hem niet kan helpen?

Ze dondert voor het eerst van de roze wolk als hij haar op een avond ophaalt met de auto en vertelt over de problemen die hij heeft met zijn vrienden. Er is veel ruzie, gezeik over geld ook. Of Sandra hem niet kan helpen? Het enige wat ze hoeft te doen, is seks hebben met een van zijn vrienden: ,,Ik reageerde woest en schreeuwde dat ik zoiets nooit zou doen.”

Daar, in de auto, wordt ze ook voor het eerst door hem mishandeld. Hij slaat haar, scheld haar uit voor hoer. ,,Hij wist precies wat hij deed. Hij sloeg me vooral op mijn borst of mijn armen. En net niet te hard, zodat ik geen blauwe plekken kreeg.”

Een paar weken lang wil ze niks met hem te maken hebben. Ook vanuit zijn kant blijft het stil, tot hij uiteindelijk toch weer een berichtje stuurt. Hij heeft spijt, weet dat hij fout is geweest. Sandra gaat overstag en ze spreken opnieuw af. Wel bij haar thuis. ,,Hij zag eruit als de ideale schoonzoon: netjes gekleed, beleefd, geïnteresseerd”, vertelt Sandra’s moeder. ,,Ik had niks in de gaten.”

Opnieuw wordt ze geslagen

Terwijl haar moeder beneden op de bank zit, gaat het op de slaapkamer van Sandra fout. Opnieuw vraagt hij of ze seks wil hebben met andere mannen voor hem, opnieuw weigert ze en opnieuw wordt ze geslagen. Maar hij gaat nog een stapje verder: ,,Hij dreigde mijn familie iets aan te doen. Op een gegeven moment zei ik alleen maar ‘ja’ om er vanaf te zijn.”

Voor ze het weet, krijgt ze opdracht om naar een locatie in de stad te gaan waar ze op een afgesproken tijdstip met de auto wordt opgepikt. De man achter het stuur, een jonge twintiger, heeft ze nog nooit eerder gezien. In eerste instantie durft ze niks te zeggen, totdat de seks op het punt van beginnen staat. ,,Ik zei dat ik het niet wilde, bleef elke keer ‘nee’ zeggen. Maar hij negeerde me gewoon.”

Maand lang gedwongen tot seks

Ze heeft niemand bij wie ze haar verhaal kwijt kan. Haar ouders hadden het al zo moeilijk thuis, die wil ze er niet mee lastigvallen, haar beste vriendin vertrouwt ze niet meer. Een maand lang wordt ze gedwongen tot seks. Tot ze toch de moed bijeen weet te rapen om haar hart uit te storten bij een collega. Die seint haar ouders in waarna hulpinstanties haar bijstaan. ,,Ik hoop dat zo veel mogelijk meiden hun verhaal delen. Want ik weet zeker dat dit dagelijks gebeurt.”