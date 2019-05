Brabants Stripspektakel heeft dit jaar een Eindhovens tintje

Aan een schatting hoeveel stripboeken er dit weekend in het Indoor Sportcentrum zijn voor het Brabants Stripspektakel waagt medeorganisator Herman Savenije zich wijselijk niet. Wel weet hij dat er bijna een kilometer aan kraampjes staat voor de eerste Eindhovense editie, met daarachter zo’n 100 tekenaars van 12 verschillende nationaliteiten. Na bijna dertig jaar in Valkenswaard verhuisde de stripbeurs vijf jaar geleden naar het Koningshof in Veldhoven. Invoering van betaald parkeren en een huurverhoging waren de aanleiding voor een nieuwe verhuizing. Savenije is tevreden over de nieuwe locatie. “De bereikbaarheid is goed en we zijn blij met de zaal. Een verschil met vorige edities is dat het nu één grote ruimte is.”