Brabantse eventorganisatoren gaan samen bijna 90 festivals produceren: ‘Voor zo’n 500.000 bezoekers’

SCHIJNDEL/EINDHOVEN - De eventorganisatoren Event Warehouse en One Of The Guys gaan samen festivals produceren. Dat maken de bedrijven uit Eindhoven en Schijndel donderdag bekend. Onder de naam This Is Live Group moet het gaan gebeuren: jaarlijks bijna 90 grote evenementen voor zo’n 500.000 bezoekers op poten zetten.

Door de samenwerking komen festivals als Paaspop, WiSH Outdoor en Spoorpark Live onder hetzelfde productiehuis te vallen. Naast het organiseren van events wil de This Is Live Group naar eigen zeggen ook ‘de horeca veroveren’. Een eerste begin is daarin al gemaakt met een pop-upbar van het festival Stadsoase, die opende in september. Ook verhuurt de organisatie via een lockerbedrijf tot 4000 kluizen voor evenementen.

Beide organisaties zijn geen onbekenden van elkaar: ze bundelden hun krachten eerder al bij de organisatie van WiSH Outdoor. En mede-eigenaar Jasper van de Wouw van One Of The Guys begon ooit in de festivalbranche als stagiair bij Event Warehouse. This Is Live komt hard uit de startblokken, onder meer met een partnerschap met het Bossche festival SMÈRRIG.

Talent

De enorme eventorganisator ziet zichzelf als een kweekvijver voor talent: ,,This Is Live biedt jonge organisatoren de kans om door te groeien op een professionele en verantwoorde manier. We hebben een soort talentenfabriek gebouwd bij ons op kantoor vol met event professionals die pas stoppen als ze er alles uitgehaald hebben.”