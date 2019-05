Brabantse jongeren keren dorpen de rug toe: leegloop op platteland

EINDHOVEN - De grote Brabantse steden Eindhoven, Breda, Den Bosch en Tilburg trekken in toenemende mate jongeren aan uit de dorpen. Twee op drie Brabantse jongeren vertrekken voor een hbo- of universitaire opleiding uit hun geboortedorp en keren niet meer terug.

De leegloop van hoog-opgeleiden kan op termijn grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het Brabantse platteland, stelt directeur Joks Jansen van onderzoeksplatform Brabantkennis in Tilburg. Jansen deed onlangs onderzoek en putte daarbij uit de gegevens van Brabantse onderwijsinstellingen. ,,We signaleren een sluipende trend. Vooral aan de randen van Brabant raken dorpen hoog opgeleide jongeren kwijt aan de steden. Kennis en ondernemerschap lekken weg.”

Triomf van de stad

Jansen heeft het over de ‘triomf van de stad’. ,,De grote Brabantse steden werken als een regionale magneet voor vooral jonge mensen uit plattelandsgemeenten. De afgelopen twintig jaar is er enorm geïnvesteerd in de ontwikkeling van de steden als economische motor van Brabant. Dat is goed gelukt maar we beginnen nu de gevolgen te zien voor gemeenten aan de rand van Brabant als Mill, Sint-Hubert, Rucphen of Heeze-Leende.”

De zogeheten braindrain of het weg trekken van hoog opgeleide jongeren versterkt volgens Jansen de vergrijzing op het platteland. ,,Minder jongeren, betekent op termijn dat het geboortecijfer lager wordt terwijl het sterftecijfer door de vergrijzing al jaren maar toeneemt. Het is ook een aderlating voor de vitaliteit van het platteland. Er zijn steeds minder mensen die een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. Juist hoogopgeleiden spelen vaak een voortrekkersrol in besturen van verenigingen.”

Kloof stad en dorp

Met de leegloop wordt de kloof tussen de Brabantse steden en dorpen alleen maar groter. Jansen: ,,In de stad verzamelt zich alles wat hip en hoogopgeleid is. In de dorpen blijven veel ouderen en lager opgeleiden over.” Dat heeft gevolgen voor woningbouw, gezondheidszorg en bedrijfsleven. De kloof zien we volgens de Tilburgse directeur ook terug in de uitslagen van verschillende verkiezingen. ,,D66 en GroenLinks groeien in de steden terwijl aan de randen van de provincie juist meer gestemd wordt op partijen als PVV, SP en 50Plus.”