Brabantse (podium)kunstenaars zitten gedwongen thuis: ‘In feite zijn we nu werkloos’

Rob Scheepers (cabaretier, Sterksel). ,,Ik moest zeven voorstellingen cancelen, maar baal niet eens zo heel erg. Zoveel had ik niet gepland staan en het is toch niet anders. Ik beschouw het als wat broodnodige vrijgekomen tijd om verder aan mijn nieuwe voorstelling te schrijven. En mijn column in deze krant, en de oneliners. Dus ik hoef me thuis niet te vervelen. Ik ga waarschijnlijk nog tijd te kort komen. En oh ja, ik heb vier kinderen met koorts thuis, dus die vragen ook nog wat aandacht. Kortom, gewoon de gebruikelijke chaos. Maar het is wel te hopen dat het niet heel veel langer dan een paar weken duurt want in feite ben ik nu gewoon werkloos.”



Gerard van Maasakkers (muzikant, Nuenen/Gent). ,,We zouden afgelopen weekend drie shows doen en er stonden ook komend weekend voorstellingen gepland. Het is vreemd. Maar de voorstellingen worden ingehaald, dus ik lijd er niet echt onder. Jammer dat ik mijn publiek nu niet kan zien. Als pleister op de wonde zet ik nu nieuwe filmpjes op Facebook, dan kunnen we elkaar toch ontmoeten. Ja, de uitspraak van Johan Cruijff - ‘elk nadeel heb zijn voordeel’ - heb ik al een paar keer gebruikt. Nu heb ik een zee van tijd. Ik kan meer oefenen op mijn gitaar en nieuwe liedjes schrijven: iets dat ik toch al van plan was. En ik ga wandelen en lezen. Maar ik gebruik de tijd ook voor het observeren van de mensen. Fascinerend om te zien hoe we nu met elkaar omgaan. Dat zal wellicht ook terugkomen in mijn liedjes.”