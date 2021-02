Brabantse startup GOAL3 gaat kinderlevens redden

EINDHOVEN - Denk groot en handel snel. Tropenarts Niek Versteegde werkt met zijn team van (oud)TU/e studenten keihard aan zijn startende sociale onderneming GOAL 3. Doel: beter toegankelijke zorg voor 100 miljoen mensen in 2030. Te beginnen bij de kinderen in Malawi.

Te weinig vaccins, een dreigend tekort aan ic-bedden, corona confronteert ons in het westen voor het eerst met schaarste in de zorg. Maar voor inwoners van landen als Malawi is het de dagelijkse praktijk.

Versteegde ondervindt het 11 jaar geleden in Tanzania tijdens zijn coschappen. Er zijn te weinig spullen, verpleegkundigen, artsen en kennis. In 2011 besluit hij een fonds op te richten om het ziekenhuis te ondersteunen. Jaren later, na afronding van zijn specialisatie tot tropenarts, gaat hij terug om een couveuse afdeling voor pasgeboren baby’s op te zetten. Het lukt. Ieder jaar worden er 1500 baby’s opgenomen en de sterfte is met 40 procent gedaald. Maar nog altijd ligt dat tien keer zo hoog als in het westen. ,,Het is frustrerend als je niet kunt helpen”, zegt Versteegde. ,,Een baby die goed ter wereld komt, maar daarna verslapt, een kind dat op sterven na dood het ziekenhuis in komt. Drie miljoen baby’s sterven jaarlijks wereldwijd maar tachtig procent daarvan is te voorkomen. Het is een gigantisch probleem. Daar moeten we iets aan doen.”

Slimme monitoring voorkomt babysterfte

De oplossing ligt volgens GOAL3 in een slim monitoringssysteem, de IMPALA. ,,Nu is het een verpleegkundige die, met te weinig kennis, een inschatting van de toestand van de patiënt moet maken. Door te ondersteunen met slimme monitoring techniek kunnen we voorkomen dat het kind onnodig sterft aan behandelbare aandoeningen als longontsteking of buikgriep.”

IMPALA is ontworpen en gebouwd voor de Afrikaanse markt. Het systeem kan mede op basis van algoritmen, automatisch ziekten bij patiënten in een vroeg stadium opsporen. Een matje met druksensoren onder het matras meet de basisgegevens als ademhaling en hartslag. Eventueel aangevuld met andere sensoren die bloeddruk, temperatuur en zuurstof in het bloed meten. Dat wordt op een monitor weergegeven. Versteegde:,,In combinatie met gegevens zoals symptomen, bijkomende ziekten/aandoeningen van het patiëntje kun je een betere risico inschatting van het ziekteverloop doen. Wordt het erger, moet je het kind opnemen, moet je de behandeling bijsturen? ”

Versteegde: ,,Als je iets op grote schaal wilt bereiken, moet je het anders aanpakken, ondernemend, digitaal en schaalbaar. Schaarste betekent dat je meer moet doen met minder. Ons doel is heilig, de techniek is het middel, ondernemen ook.” Als hij in 2018 Bart Bierling leert kennen, destijds nog student aan de TU/e, besluiten ze de krachten te bundelen. Bierling werkt aan een patiëntenmonitor.

In 2019 richtten ze GOAL 3 op, vernoemd naar het derde duurzaamheidsdoel van de Verenigde Naties; Gezondheidszorg voor iedereen. TU/e student Jelle Schuitemaker sluit aan, hij moet een commercieel duurzaam businessmodel opbouwen. De winst bestaat uit kinderlevens.

Volledig scherm In een ziekenhuis in Malawi werkt een proefopstelling van de monitoringstechniek die GOAL3 ontwikkelt. © foto GOAL3

Pilot met patiënten in Malawi

Inmiddels is een prototype gereed, tien apparaten aan één tablet met daarop de software. Tot april loopt een pilot in Malawi samen met partner Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Versteegde: ,,We gaan data vergaren en alles in kaart brengen, hoe functioneert het, wat is er nodig aan onderhoud, hoe werkt het met stroomfluctuaties en daarna een definitief systeem bouwen. In de komende anderhalf jaar willen we duizend patiënten, ook in Nederland, monitoren en data vergaren. Of ik haast heb? 100 miljoen mensen bereik je niet met treuzelen.”

Het team werkt hard aan de financiën. Het stimuleringsfonds stelt geld beschikbaar, GOAL 3 wint meerdere (studenten)prijzen en Europa subsidieert met 3,5 miljoen euro. Er is nog zeker vier miljoen euro nodig en een grote onderneming als partner ontbreekt nog. Tot donderdagavond loopt een crowdfundingactie via Symbid.nl