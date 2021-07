Brabantse steden wapenen zich tegen cyberaanvallen, investering in veilige glasvezelverbinding

Miljoen euro boete voor gepensio­neerd stel uit Eindhoven dat vermogen aan belasting ontdook

21 juli EINDHOVEN - Een gepensioneerd stel uit Eindhoven moet een boete van miljoen euro betalen omdat de man en vrouw jarenlang belasting ontdoken door te doen alsof ze in Zwitserland woonden. In werkelijkheid pinden ze dagelijks in Eindhoven van hun buitenlandse rekening.