Brabantse steden willen met provincie 500 miljoen investeren

De vijfenvijftig leden van de woensdag gekozen Provinciale Staten van Noord-Brabant moeten nog benoemd wordt. Maar de eerste aan hen gerichte brief ligt vandaag al op de deurmat. De vijf grote Brabantse steden vragen daarin aan het provinciebestuur om de komende vier jaar gezamenlijk vijfhonderd miljoen euro te investeren in het stedelijk gebied in Brabant.

,,We zijn de afgelopen tijd daarover al volop met elkaar in gesprek", licht de Tilburgse wethouder van economie Berend de Vries (D66) mede namens de stadsbesturen van Breda, Den Bosch, Eindhoven en Helmond dat verzoek toe. ,,Die gesprekken hebben geleid tot een gezamenlijke stedelijke agenda Brabantstad. Maar dat is nog een vrij abstract verhaal. Samen met het nieuw te vormen provinciebestuur willen we die agenda graag handen en voeten geven en daar op de begrotingen ook geld voor vrij te maken.”

Ernst

De Vries erkent dat de vijf grote steden er op tijd bij zijn. De leden van Provinciale Staten worden volgende week donderdag pas geïnstalleerd, de onderhandeling over een nieuwe coalitie moeten nog beginnen. ,,We willen dit moment aangrijpen om duidelijk te maken dat het ons ernst is. Er zal de komende jaren op een aantal hoofdthema's echt flink geïnvesteerd moeten worden."

Het gaat er de vijf steden namelijk vooral om dat de Brabantse economie zo goed blijft draaien als nu het geval is. ,,Dan houden al die mensen die nu in Brabant werken hun baan en komen er ook nieuwe banen bij", aldus De Vries. ,,Maar daarvoor zullen we wel gezamenlijk moeten investeren in een goed vestigingsklimaat en in het verbeteren van de bereikbaarheid van de steden onderling en die in de steden zelf, zowel over de weg als met het openbaar vervoer.”

Klimaatmaatregelen

Daarnaast zijn er volgens de vijf grote Brabantse steden ook investeringen in klimaatmaatregelen nodig, om de steden leefbaar te houden. Ook wijzen ze op de noodzaak van extra woningbouw in de steden de komende jaren door de trek van het platteland naar de stad.

Concreet uitgewerkte plannen met daar aangehangen prijskaartjes zijn er evenwel nog niet. De Vries: ,,Het is belangrijk dat de we huidige samenwerking van steden en provincie nu verder voorzetten. Het succes van Brainport Eindhoven is ook niet uit de lucht komen vallen. Dat is mede en vooral het resultaat van een jarenlange intensieve samenwerking tussen tal van partijen in en rond Eindhoven. Dat streven we ook na met Brabantstad.”