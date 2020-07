Brabantse steun voor Philharmonie Zuidnederland

Voor 2021 is daarvoor al geld beschikbaar, voor de drie jaren daarna moet Provinciale Staten akkoord gaan met een voorstel van Gedeputeerde Staten. De bedoeling is dat een dergelijk voorstel in september wordt behandeld in Den Bosch.

Daarmee wordt voor het eerst in jaren weer langjarig zekerheid gegeven aan het orkest. De voorgaande jaren werd steeds per één of twee jaar subsidie toegekend. Gedeputeerde Wil van Pinxteren: ,,Een grote en professionele organisatie als de Philharmonie Zuidnederland heeft op lange termijn zekerheid nodig om prestaties op adequate wijze uit te voeren.“

Positief oordeel

Op verzoek van de provincie heeft de Adviescommissie BrabantStad Cultuur de subsidieaanvraag van het orkest beoordeeld en daar een positief oordeel over gegeven.

In het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport dat later dit jaar gemaakt wordt, wordt ook beleid gemaakt voor de provinciale subsidie aan het gezelschap voor ná 2024.

Belangrijke stap

Stefan Rosu, directeur van PhilZuid is blij met het besluit van de provincie: ,,Dit is echt heel erg goed nieuws, de eerste belangrijke stap op weg naar een hopelijk positief besluit van Provinciale Staten. We zijn vooral heel verheugd, omdat het provinciebestuur hiermee laat zien dat zij begrijpen hoe belangrijk het is om meerjarig zekerheid te hebben, dat is echt noodzakelijk voor de continuïteit.”

Volledig scherm Stefan Rosu, directeur Philharmonie Zuidnederland. © DCI Media/Irene Wouters