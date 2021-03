Brabantse wegen voorlopig nog zonder LED-lampen door ophef over aanbesteding

Tijdens de aanbesteding, afgelopen najaar, kregen verschillende bedrijven het idee dat de provincie de Belgische fabrikant Schréder in een voorrangspositie manoeuvreerde. Later werd ook nog duidelijk dat de ingehuurde adviseur tot een paar jaar geleden samenwerkte met Schréder. Voor de concurrentie was een plus een twee: het vermoeden over machtsmisbruik was geboren.