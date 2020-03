Brainport Eindhoven: ook noodhulp voor start-ups

EINDHOVEN - Ook de financiële nood bij beginnende bedrijven in de regio Eindhoven is groot. Brainport pleit daarom bij monde van directeur Paul van Nunen ook voor steun aan deze start-ups.

Er moet ook snel een noodhulp-regeling komen voor de vele startende bedrijven in de regio Brainport die door de corona-crisis in de financiële problemen zijn geraakt. Die beginnende bedrijven kunnen namelijk geen beroep doen op de bestaande noodhulp van het kabinet, stelt Brainport-directeur Paul van Nunen vast.

,,Dat hele pakker aan regelingen is hartstikke prima, daar niet van", aldus Van Nunen. ,,Maar bedrijven die daarvoor in aanmerking willen komen, moeten kunnen laten zien dat ze te kampen hebben met plotselinge omzetdaling. En dat kunnen vele tientallen start-ups in deze regio niet.”

Hectische tijden

Die bedrijfjes zijn immers nog volop aan hun onderneming en hun product aan het bouwen, betoogt de Brainport-directeur. ,,Zij maken vaak nog nauwelijks omzet. Maar ook deze bedrijven komen door de huidige crisis in de financiële problemen. Investeerders trekken in deze hectische tijden hun steun in of schorten die op, vaak omdat ze die financiële middelen nu hard nodig hebben om hun eigen onderneming overeind te houden.”

Als daar niets voor bedacht wordt, zou deze crisis ook de nekslag kunnen betekenen voor tal van veelbelovende bedrijven. ,,Dat zou doodzonde zijn. Samen de gemeente Eindhoven, met het regiobestuur, de provincie en de banken zijn we daarom aan het kijken of er ook voor die start-ups een noodoplossing te creëren is, net als voor de zzp’ers, de horeca en de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.”

Roodgloeiend

Sinds de coronacrisis uitbrak, inmiddels bijna drie weken geleden, staat de telefoon bij Brainport ‘roodgloeiend’, aldus Van Nunen. ,,Natuurlijk is het op de eerste plaats een gezondheidscrisis. Maar economisch gezien hakt het er ook enorm in. Die noodhulp is er niet voor niets. Hoe groot de schade uitvalt en hoe diep de crisis uitpakt, hangt vooral af van hoe lang deze crisis duurt.”