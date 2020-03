Brainport Eindhoven opent corona-loket voor ondernemers

Studio040 Eindhoven wil méér doen tijdens coronacri­sis

15:05 EINDHOVEN - Studio040 in Eindhoven onderzoekt of het mogelijk is meer te doen op tv dan de huidige herhaling van nieuwszendingen. Waarschijnlijk komt er een rubriek met videogroeten, maar directeur/hoofdredacteur Michiel Bosgra bekijkt ook mogelijkheden om de nieuwsvoorziening in deze coronacrisis uit te breiden.