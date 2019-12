Brainport Eindhoven wil de krachten mkb bundelen

De bedoeling is dat het initiatief begin volgend jaar van start gaat. ,,We willen beginnen met een stuk of tien ondernemers, maar uiteindelijk moet de raad uitgroeien naar een club van zeker een man of vijftig, zestig. Want dan krijg je echt de kruisbestuiving waar in de regio naar op zoek zijn", vult de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) van economie aan. ,,We kijken hierbij ook nadrukkelijk naar de de Kempen, de Peel en de gemeenten rondom Eindhoven.”