Brainport Eindhoven wordt socialer én regionaler

Dat zijn volgens wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven de twee belangrijkste nieuwe aandachtspunten voor de komende vier jaar. ,,We hebben goed geluisterd naar wat de regio belangrijk vindt. Want Brainport is er voor iedereen, in de regio en in de stad. We willen kijken of de high tech-bedrijven bijvoorbeeld kunnen helpen met technologische ontwikkelingen, zoals de precisielandbouw en het gebruik van drones", aldus Steenbakkers die ook voorzitter van het overleg van wethouders economie in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) is. De ‘aandeelhouders’ Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best én de Metropoolregio Eindhoven steken de komende vier jaar gezamenlijk 4,5 miljoen euro per jaar in de stichting Brainport Development. De MRE en de gemeenteraden moeten de begroting nog goedkeuren.