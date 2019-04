Brainport en PSV paaien Mexicaanse tech-talenten met voetbal

videoGUADALAJARA - Zijn naam doet niet direct bij iedereen een belletje rinkelen. Maar als ze horen dat Gerald Vanenburg met PSV de Europa Cup 1 pakte en met oranje het EK won, willen alle voetbalminnende Mexicanen met hem op de foto. De oud-PSV’er is de grote trekker op de Brainport-stand tijdens Talent Land , een grote beurs in de Mexicaanse stad Guadalajara.

Daar staan Brainport Eindhoven en PSV om samen reclame te maken voor deze hightechregio. Samen willen ze laten zien dat de banen in de techniek en IT in de regio rond Eindhoven voor het oprapen liggen. Daarnaast scout Brainport talent voor banen bij bedrijven als ASML en Philips of bij één van hun toeleveranciers.

Een walhalla voor nerds, zo is Talent Land misschien nog wel het best te omschrijven. Met veel aandacht voor de game-industrie maar ook de landbouw- en IT-sector. De beurs duurt vijf dagen en gaat dag en nacht door. In duizenden tentjes in meerdere immense hallen brengen de studenten en recent afgestudeerden de nacht door. Of de dag want 's nachts gaan ze tot in de kleine uurtjes door met hacken, programmeren en gamen. Maandag, de openingsdag, telde de organisatie van de beurs bijna 12.000 bezoekers. De beurs duurt nog een paar dagen. In totaal worden zo'n 30.000 bezoekers verwacht.

Vacatures

PSV gaf de beurs bezoekers dinsdag een inkijkje in de marketingstrategie. De club liet zien hoe ze fans beter kunnen bereiken door ze gericht aan te spreken via sociale media. De eerste dag leverde Brainport enkele honderden contactgegevens op van mensen die wel interesse hebben om naar de regio te komen voor studie of een baan. Op dit moment worden tegen de 1.700 Engelstalige vacatures aangeboden via de website van Brainport. De beurs duurt nog tot en met vrijdag.

Volledig scherm Gerald Vanenburg (r.) speelt een spelletje met Mexicaanse studenten op de stand van Brainport en PSV op de beurs Talent Land in Guadalajara. © ED