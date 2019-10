Brainport Industries Campus Eindhoven in de race voor Circular Economy Awards 2019

EINDHOVEN - De Brainport Industries Campus in Eindhoven is een van de drie genomineerden voor de Circular Economy Awards 2019 van BT, het vakblad voor bedrijventerreinen. De winnaar wordt op donderdag 31 oktober bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse BT Event.

De andere kandidaten zijn Businesspark Waarderpolder in Haarlem en Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Het is de tweede keer dat de prijs voor het beste circulaire bedrijventerrein wordt uitgereikt. Vorig jaar ging die naar Werkspoorkwartier Utrecht. In 2017 won Plug-In-City, circulair containerdorp op Strijp-S, de prijs voor beste circulaire werkplek. BT roept sinds 2005 het beste bedrijventerrein van Nederland uit. Die titel werd eerder onder meer gewonnen door de High Tech Campus in Eindhoven. In 2017 is BT overgestapt naar de circulaire terreinen gezien de ontwikkelingen op dat gebied.

Volledig scherm De hoofdingang van Brainport Industries Campus in Eindhoven. Foto SDK Vastgoed BV © BIC

Volgens de jury is de BIC zelfvoorzienend en energieneutraal, onder meer door de zonnepanelen op het dak en de wko-warmtevoorziening. En veel van wat er in standaardmodules gebouwd is, kan ook zo afgebroken en elders hergebruikt worden. Het gebouw - een initiatief van SDK Vastgoed en een ontwerp van Vissers & Roelands architecten - ingenieurs - is grotendeels circulair en zeer flexibel.

Concreet voorbeeld

Juryvoorzitter Cees-Jan Pen, lector aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven, constateert dat op veel locaties de circulaire ambities hoog in het vaandel staan. ,,Maar veel van die ambities bevinden zich nog in de planfase, het zijn ontzettend goede ideeën en plannen. De drie finalisten laten zien dat dat er ook resultaten worden geboekt, waar andere werklocaties weer van kunnen leren. Het is in deze fase voor iedereen waardevol om naar de goede en concrete voorbeelden te kijken.”