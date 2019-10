Brainport Industries Campus in Eindhoven: koning opent donderdag ‘fabriek van de toekomst’

En wie de ‘fabriek van de toekomst’ voor de high tech maakindustrie al groot vindt, met in totaal zo'n 100.000 vierkante meter verhuurd oppervlak: de volgende fase is alles bij elkaar drie keer zo groot. Niet dat er al huurders bekend zijn, maar daar wil directeur Ferdinand Gremmen van BIC BV ook niet op wachten. ,,Dan krijg je het kip-ei-verhaal. Iedereen wacht dan op elkaar, terwijl we moeten doorpakken om ruimte te kunnen leveren als de vraag er is. Wij bouwen als ontwikkelaar echt niet voor de leegstand, zeker geen 300.000 vierkante meter", aldus Gremmen, die ook directeur is van SDK Vastgoed.