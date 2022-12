‘Brainport moet ook buiten de regio groeien’, vindt ’aanjager’ Klaas Dijkhoff

Eindhoven pakt feestelijk uit: cadeausta­pel van tien meter en nieuwe kerstver­lich­ting

EINDHOVEN - Het was nogal een donker gat in de binnenstad, zo klaagden ondernemers van de Kerkstraat wel eens. Inmiddels is het misschien wel de plek met de mooiste kerstverlichting van Eindhoven.

