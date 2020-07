Brainport-regio: onderzoek naar toekomst van winkelcentra

EINDHOVEN - Er komt een gezamenlijk onderzoek naar de toekomst van de winkelcentra in de eenentwintig gemeenten in Zuidoost-Brabant. ,,We laten door onderzoekers van buitenaf kijken hoe we creatief om kunnen gaan met deze centra", zegt de Eindhovense wethouder van economische zaken Stijn Steenbakkers (CDA) namens zijn collega-wethouders in deze gemeenten.

Het onderzoek naar de toekomst van stads- en dorpscentra moet een antwoord bieden op de toenemende leegstand in winkelgebieden, de laatste jaren. Die ontwikkeling is door de huidige coronacrisis de afgelopen tijd in een stroomversnelling geraakt, zoals deze krant eergisteren meldde.

Steenbakkers wil nog niet vooruitlopen op mogelijke conclusies en aanbevelingen in het onderzoek dat na de zomervakantie in gang moet worden gezet. ,,We schakelen niet voor niets een aantal designers in die we op een frisse manier van buitenaf naar deze problematiek laten kijken", aldus de wethouder. ,,Die moeten we eerst hun werk laten doen, dan praten we daarover verder.”

Twee miljoen

De eenentwintig wethouders van economische zaken in de regio Zuidoost-Brabant hebben in hun regulier onderling overleg tot het onderzoek besloten. Het is een belangrijk onderdeel van een plan om de economische gevolgen van de coronacrisis het lijf te bieden.

Voor dat plan hebben de gezamenlijke wethouders een bedrag twee miljoen euro uitgetrokken. Voorwaarde is wel dat het algemeen bestuur van het regionale samenwerkingsverband MRE (Metropoolregio Eindhoven) er in september mee akkoord gaat. Het gaat om geld dat de MRE heeft overgehouden op de begroting voor het boekjaar 2019.

,,Dat geld had de MRE natuurlijk ook terug kunnen geven aan de eenentwintig aangesloten gemeenten", zegt Steenbakkers daarover. ,,Maar dan was het verdwenen in het grote geheel. Nu is er sprake van een toch niet onaanzienlijke bedrag dat we kunnen gebruiken om de effecten van de coronacrisis te bestrijden.”

Sluiting van winkels

De afgelopen jaren zijn de 21 MRE-gemeenten het lang niet altijd eens geweest over de gezamenlijke aanpak van problemen in de regio. Met name als het ging om oplossingen die in de ogen van sommige gemeenten ten koste van de eigen inwoners zouden gaan. Waarom zou dat dan ook niet het geval zijn bij toekomstplannen voor leegstaande winkelgebieden die mogelijk leiden tot sluiting van winkels? ,,Die discussie, daar blijf ik uit”, zegt Steenbakkers gedecideerd. ,,Ik wacht eerst de resultaten van het onderzoek af.”

Behalve aan een onderzoek naar de winkelcentra wordt de twee miljoen euro ook besteed aan verdere digitalisering in Zuidoost-Brabant, met name ten bate van het midden- en kleinbedrijf, en aan projecten voor scholing en bijscholing.