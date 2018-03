Brainport sleutelt verder aan plannen voor besteding van 130 miljoen euro

Is het Eindhovense Muziekgebouw nu eindelijk verlost van alle financiële problemen? Koopt de gemeente Eindhoven binnenkort het Evoluon van Philips om er een museum voor technologie en design in het vestigen? Staat er binnen een paar jaar een groot, fonkelnieuw congresgebouw ergens op een prominente plek in de stad?

Nou, nee. Maar dat zijn wel de verwachtingen die veel Eindhovenaren hebben, erkent wethouder Staf Depla (PvdA) van Economie, sinds bekend is dat de Brainportregio een investeringsimpuls krijgt van het kabinet van 130 miljoen euro, verspreid over de komende vier jaar. ,,Zo ver is het nog niet. We hebben afgelopen week weliswaar een hele grote, belangrijke stap gezet. Maar nu moeten we zelf aan de bak."

Voorwaarde die het kabinet-Rutte aan de investeringsimpuls stelt, is dat Brainport, Eindhoven, de regiogemeenten en het provinciebestuur voor cofinanciering zorgen, voor een bedrag van 240 miljoen euro. ,,De plannen hoe we dat willen willen gaan doen, moeten we de komende maanden gaan uitwerken", legt de scheidende wethouder uit. ,,Medio juni moet dat verhaal klaar zijn, dan zetten Brainport en de regering er hun handtekeningen onder."

In het geval van de Eindhoven Engine betekent dit dat de TU/e, Fontys en het bedrijfsleven nu gezamenlijk hun plan voor dit laboratorium voor toegepast wetenschappelijk onderzoek verder moeten uitwerken, ook in financiële zin. Den Haag draagt daar 40 miljoen euro aan bij, de resterende 40 miljoen zullen ze zelf moeten financieren.

Fotonica

Hetzelfde geldt voor het Fotonica Center, de plek waar nader onderzoek gedaan wordt naar de opslag van computerdata met gebruik van licht in plaats van stroom en naar softwaretoepassingen daarvoor. Dat plan kost eveneens 80 miljoen, en ook daar legt het kabinet de helft van bij. Nadere uitwerking van dit plan moet overigens wel gebeuren samen met de regio Nijmegen en de TU in Twente, zo is de voorwaarde vanuit Den Haag.

Als het gaat om het Evoluon (17 miljoen)en het Congrescentrum (35 miljoen) - twee andere opvallende onderdelen van de investeringsimpuls - ligt de zaak wat ingewikkelder, zegt Depla. ,,Er zijn al verschillende marktpartijen die zich gemeld hebben met een plan voor een congrescentrum. Momenteel vindt er een haalbaarheidsstudie plaats naar veertien mogelijke vestigingsplekken. Als dat onderzoek is afgerond moet worden gekeken welke marktpartij concrete interesse heeft."

Hetzelfde geldt min of meer voor wat het 'Evoluon 2.0' genoemd wordt, een Eindhovens museum voor technologie en design. ,,Philips heeft gebouw het Evoluon te koop gezet, en er een aantal marktpartijen zijn daar in geïnteresseerd. Daarnaast leeft het idee voor dat technologiemuseum. Ergens de komende tijd zullen die beide sporen bij elkaar moeten komen."

Bij het met een jaarlijks begrotingstekort van zes ton kampende Muziekgebouw ligt dat weer net wat anders. ,,Dat kan weliswaar rekenen op een Haagse subsidie van 3,5 miljoen, maar wel op voorwaarde dat het Muziekgebouw zelf op zoek gaat naar cofinanciering voor eenzelfde bedrag."