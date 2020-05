Brainport wil miljoenen voor aanleg lightrail

EINDHOVEN - Nog voordat de regiodeal met het Rijk afgelopen is, kijkt Brainport al vooruit. De regio Zuidoost-Brabant zet daarbij in op nieuwe miljoenen voor de aanleg van lightrail en op artifical intelligence.

Met forse investeringen van het Rijk in onder meer de aanleg van een lightrailnetwerk en in het verder ontwikkelen van artificial intelligence (AI) wil Brainport Eindhoven de komende jaren een vervolg geven aan de huidige Regiodeal.

Die vierjarige regiodeal loopt na 2021 af, en in Brainport worden nu al de nodige voorbereidingen getroffen voor een nieuwe, langdurige overeenkomst met het Rijk om gezamenlijk verder te investeren in Brainport.

Onder de noemer 'regiodeal' vloeit er van 2018 tot en met eind 2021 in totaal 130 miljoen euro vanuit de Haagse schatkist naar Brainport. Daar staat een investering tegenover van gemeenten, bedrijfsleven, en onderwijsinstellingen in Zuidoost-Brabant zelf van in totaal 240 miljoen euro.

Data-opslag

Met dat geld is de afgelopen tijd onder meer een fotonica-instituut geopend, waar een energiezuinig systeem voor data-opslag via licht in plaats van met stroom verder wordt ontwikkeld. Ook is Eindhoven Engine van start gegaan, waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om praktische toepassingen van TU-uitvindingen tot stand te brengen.

Verder wordt er met geld uit de regiodeal geïnvesteerd in het verbeteren van het voorzieningenniveau: er komt - als het goed is - een Designmuseum onder de naam Het Complex, een nieuw Eindhoven Museum, een nieuw conferentiecentrum en een urban sports-park. Ook wordt er geld vanuit de regiodeal geïnvesteerd in de nieuwbouw van zwembad De Tongelreep en in de doorstart van het Muziekgebouw. ,,Zestig tot zeventig procent van het geld uit de Regiodeal is inmiddels geïnvesteerd", blikt de Eindhovense Brainport-wethouder Stijn Steenbakkers terug op de afgelopen jaren. ,,De eerste resultaten daarvan zijn al zichtbaar. De komende tijd gaan we de vruchten plukken van de andere investeringen. Daar zijn we tevreden over, maar we moeten door.”

Heel veel geld

Steenbakkers pleit daarom samen met Brainport-directeur Paul van Nunen voor nieuwe investeringen op termijn vanuit in Den Haag. ,,Het ligt voor de hand dat te doen in dat wat onze regio zo sterk maakt, namelijk innovatie. We zijn hier al druk bezig met artificial intelligence. Maar om die techniek verder van de grond te krijgen is nog heel veel geld nodig."