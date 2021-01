Brainportlijn overleeft eerste selectieronde van het kabinet

Nuenens zorgkan­toor van ex-coördina­tor Club Sam liet ouders gehandicap­te jongen in de steek en moet schadever­goe­ding betalen

13 januari NUENEN - De toenmalig coördinator van de Nuenense gehandicaptenclub Club Sam die vorig jaar in opspraak raakte wegens klachten over ongepast gedrag is ook met zijn zorgkantoor over de schreef gegaan. Het zorgkantoor in Nuenen liet de Eindhovense ouders van een ernstig gehandicapte jongen in de steek toen zij hun contract opzegden.