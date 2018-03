Bram Elstak uit Eindhoven maakt tatoeages van De Efteling

Van Abbe Eindhoven mag werk uit joodse collectie houden

EINDHOVEN (ANP) - Het Van Abbemuseum in Eindhoven hoeft een schilderij van de Russische schilder Kandinsky niet terug te geven aan de joodse familie die zegt dat het in de Tweede Wereldoorlog is geroofd door de nazi's. De Restitutiecommissie die claims over roofkunst onderzoekt heeft dat bepaald omdat niet duidelijk is wat er in de oorlog met het schilderij is gebeurd.