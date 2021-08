Bram Kempers: ‘Ongedwongen en broederlijke sfeer maakt Speedfest bijzonder’

In 2006 begon Speedfest in één van de vier zalen in het Klokgebouw en breidde zich in de jaren erna uit naar alle hallen, die de namen Wrecker Stage, Demolition Stage en Thrasher Stage droegen. De eerste editie kan Kempers zich nog goed herinneren: ,,In de hal stonden twee podia. Wanneer op het ene podium een band klaar was, hoefde het publiek zich maar een kwartslag te draaien om op het andere direct de volgende band te zien spelen. Bier halen duurde toen ongeveer een half uur, zo vol was het.”