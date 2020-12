Branchevereniging roept bedrijf Eindhoven tot orde: ‘Camelot moet leven beteren naar huurders’

‘Wonderbe­leg­ger’ krijgt alsnog zes jaar voor 'geweten­loos’ gesjoemel met miljoenen

30 december DEN BOSCH De Gemertse ‘Wonderbelegger’ Robert van den B. is wel degelijk een oplichter. De rechtbank sprak hem eerder vrij, zijn gesjoemel met negen miljoen was niet strafbaar, vond ze. Het gerechtshof denkt daar in hoger beroep anders over. Ze geeft hem zes jaar cel, twee meer zelfs dan het Openbaar Ministerie eiste.