Brand bij Duitse fabriek ASML; schade nog onduidelijk

Brand in flatgebouw Urkhovense­weg in Eindhoven, vuur snel onder controle

EINDHOVEN - In een woning op de vijfde etage van een flatgebouw aan de Urkhovenseweg heeft zaterdagnacht enige tijd brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er was wel sprake van flinke rookontwikkeling. Het vuur bleef beperkt tot één appartement. De bewoner kon zichzelf in veiligheid brengen via de balkons in de flat.

2 januari